 

Мнение: Электоральная суета

11.03.2021, 22:26, Разное
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«Левада-центр», включенный в список иноагентов, зафиксировал снижение рейтинг «Единой России».

Сегодня на выборах в Госдуму за партию готовы проголосовать 27% респондентов. В августе прошлого года электорат ЕР был повыше – 31%.

За ЛДПР готовы проголосовать 12% опрошенных. За КПРФ – 10%. «Справедливую Россию» готовы проголосовать 5% опрошенных.
21% вообще не собираются голосовать.

Данные опроса вроде бы не очень оптимистичные для «Единой России». Но на самом-то деле, наоборот, цифры – вполне приличные. Позволяющие «Единой России» набрать в Госдуме конституционное большинство.

Дело в том, что 27% сторонников «Единой России» легко превратятся в 60-70% мандатов. И не только из-за тотального шулерства при подсчете голосов в «аномальных» регионах типа республик Кавказа или Татарстана, где ЕР получит все мандаты в одномандатных округах и под 90 процентов по партспискам.

Очень серьезным фактором, который, несомненно, отразится на итоговых протоколах выборов, станет то, что электорат ЕР – очень дисциплинированный электорат. И они все придут на избирательные участки. А вот протестный электорат скорей всего просто проигнорирует выборы.

Так и заберет «Единая Россия» большинство депутатских мандатов.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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