Совершенно не расистская семья – Личное мнение
11.03.2021, 22:24,
Разное
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Принц Уильям прокомментировал обвинения в расизме, выдвинутые Меган Маркл против британской королевской семьи.
Сказал, как отрезал:
«Мы совершенно не расистская семья».
Фото: popsugar
Ну, не знаю…
По-моему, фотографии говорят об обратном:
Фото: popsugar
Двоюродная бабка Уильяма заявилась на семейный рождественский ужин, на котором присутствовала и Меган, нацепив расистскую брошь.
Фото: Соцсети
Что в ней расистского? Украшать себя фигурками рабов (так наряжали рабов в домах богатых колонизаторов) — это чистый воды расизм.
Да, некоторым рабам предписывалось носить парчовые одежды, но лишь для того, чтобы не раздражать обносками белых господ.
Лежит такая дебелая госпожа на кушетке в саду, жрёт виноград, а над ней держит зонтик красиво одетый раб, защищая от солнца её нежную кожу.
Фото: Соцсети
Понимаю: вам на расизм — пофиг. Больше скажу, многие из вас положительно к нему относятся.
Вы сами — расисты, искренне считающие, что у вас — другая кровь: лучше, чем у тех, кто на вас не похож.
Но есть нюанс: члены британской королевской семьи, наверное, тоже так считают.
Фото: Соцсети
У них — другая кровь: самая лучшая в мире. Гораздо лучше вашей: в вас течёт кровь обывателя, а в них — та, что позволяет им тысячелетиями стоять на балконе и махать вам оттуда ручкой.
Ничего полезного не создавая, но получив все возможные и невозможные привилегии по праву рождения.
Фото: Соцсети
Когда вы считаете себя лучше чёрного, азиата или какого-то другого человека просто потому, что у вас другой цвет кожи или разрез глаз, знайте: на свете есть те, для кого вы — люди не просто второго сорта, а песчинки в толпе.
А теперь расскажите мне о своём национализме, расизме и прочих убеждениях, свойственных глупым людям. Водится за вами такое?
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Источник: Лена Миро
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