В Миссисипи приняли «антибайденовский» закон, ограничивающий права трансгендеров

11.03.2021, 22:12, Новости дня

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В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения, сообщил губернатор-республиканец Тейт Ривз.

Он раскритиковал действующую администрацию во главе с демократом Джо Байденом за то, что она «поощряет трансгендерность среди детей». По мнению губернатора штата, новые меры «должны гарантировать, что молодым девушкам не придется соревноваться с теми, кто биологически являются мужчинами», передает ТАСС.

Новые правила вступают в силу 1 июля, они распространяются на соревнования, которые организуют различные учебные заведения в штате, в том числе школы и вузы, а также некоторые спортивные ассоциации. Не исключается, что противники такой политики попытаются отменить правила через суд.

Авторами инициативы стала группа местных законодателей из числа республиканцев. По их мнению, трансгендеры могут иметь несправедливое преимущество при участии в состязаниях с женщинами.

Подобные правила ранее пытались ввести власти американского штата Айдахо, однако суд заблокировал данные инициативы. Аналогичные законопроекты рассматривают в ряде других штатов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как трансгендеры меняют лицо мирового спорта.