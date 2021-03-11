 

В Миссисипи приняли «антибайденовский» закон, ограничивающий права трансгендеров

11.03.2021, 22:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения, сообщил губернатор-республиканец Тейт Ривз.

Он раскритиковал действующую администрацию во главе с демократом Джо Байденом за то, что она «поощряет трансгендерность среди детей». По мнению губернатора штата, новые меры «должны гарантировать, что молодым девушкам не придется соревноваться с теми, кто биологически являются мужчинами», передает ТАСС.

Новые правила вступают в силу 1 июля, они распространяются на соревнования, которые организуют различные учебные заведения в штате, в том числе школы и вузы, а также некоторые спортивные ассоциации. Не исключается, что противники такой политики попытаются отменить правила через суд.

Авторами инициативы стала группа местных законодателей из числа республиканцев. По их мнению, трансгендеры могут иметь несправедливое преимущество при участии в состязаниях с женщинами.

Подобные правила ранее пытались ввести власти американского штата Айдахо, однако суд заблокировал данные инициативы. Аналогичные законопроекты рассматривают в ряде других штатов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как трансгендеры меняют лицо мирового спорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / В Нотр-Даме начинается демонтаж большого органа для дальнейшей реконструкции

29.08 / Турция отказалась остановить геологоразведку по требованию ЕС

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

31.07 / В РФ запретили расплачиваться криптовалютой

05.02 / Информационная война с Россией и санкции против “каналов Медведчука”. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

25.07 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

19.12 / Австрия ввела третий жесткий карантин

08.02 / В Днепре трамвай сошел с рельсов, есть пострадавшая

27.11 / В Германии число случаев COVID-19 превысило миллион

29.06 / Пекин выразил Вашингтону протест из-за давления на китайские компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска