 

Мать и бабушка избили ребенка за медленные сборы в школу в Домодедово

11.03.2021, 22:12, Новости дня
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В Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу, сообщили СМИ.

Прокуратура Московской области начала проверку  по факту жестокого обращения с восьмилетней девочкой со стороны матери и бабушки в городе Домодедово. Об издевательствах над ребенком сообщили СМИ.

«По информации журналистов, в городском округе Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что во время проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело против отца, который продержал несколько дней десятилетнего сына прикованным цепью к батарее. По версии следователей, отец «в воспитательных целях» избил сына ремнем, после чего надел ему на руку хомут с цепью.



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