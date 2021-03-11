Секретный российский автосалон в Техасе, делать покупки в котором американцы не могли

11.03.2021, 21:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В индустриальном парке Форт-Уэрта был спрятан небольшой выставочный зал ГАЗ, сыгравший стратегическую роль для российского автопроизводителя.

BY JAMES GILBOY MARCH 10, 2021

VIA CARSBASE.COM

Российские автомобили никогда не были широко доступны в США. Во время холодной войны это было связано с тем, что США опасались давать Советам возможность экономического влияния, а после падения «железного занавеса» автомобильная промышленность РФ настолько отставала от развивающегося автомобильного сектора Японии, что у нее не было никаких шансов на конкуренцию с ней. Однако в течение короткого периода времени российские автомобили действительно продавались на территории Техаса через почти забытого дилера со своеобразной торговой политикой: никаких граждан США.

Этот малоизвестный дилер, согласно заметке, опубликованной в Fort Worth Star-Telegram 29 сентября 2000 года, которая сейчас находится в архиве Newspapers.com, был маленькой компанией с большими мечтами. Предприятие, торговавшее под названием East Motors, как сообщается, состояло из выставочного зала площадью 2400 квадратных футов с горсткой выставленных в нем российских автомобилей. По сообщениям, предложения включали линейку микроавтобусов, легких грузовиков и фургонов ГАЗель, минивэн ГАЗ Соболь, представительский автомобиль Волга ГАЗ-3111 (никогда не производился) и один компактный автомобиль неуказанного типа.

VIA CARSBASE.COM Волга ГАЗ-3111 представительский седан

По сообщениям, все они были бы оценены агрессивно, начиная с 5000 долларов за компакт, 8000 долларов за грузовик ГАЗель и 10000 долларов за все остальное. Принимая во внимание примерно 50-процентную инфляцию доллара США с тех пор, это привело бы к тому, что цена грузовика была бы чуть выше 12000 долларов в сегодняшних деньгах, или на две тысячи меньше, чем Mitsubishi Mirage 2021 года . Эти цены наверняка понравились бы некоторым экономным местным жителям, если бы им разрешили войти, но этого не произошло, и жалюзи оставались опущенными, чтобы не привлекать любопытных прохожих.

Их не поднимали не только потому, что ГАЗы не прошли федеральные испытания на краш-тесты или выбросы, а потому, что крошечный рынок техасцев, не отпугнутых идеей российского автомобиля, был мелочью по сравнению с целевым рынком East Motors: дилерами из Латинской Америки.

Действительно, этот скромный объект был задуман как флагманский выставочный зал ГАЗа в Америке, который, как сообщается, он создал как совместное предприятие с местным бизнесменом и давним поставщиком Холтом Хикманом. Техасская компания SCS / Frigette была основным поставщиком компонентов для кондиционеров для ГАЗа и его конкурента ВАЗа, производителя автомобиля Lada, который уже проложил себе путь в Латинскую Америку, продав 600 000 автомобилей за предыдущие 20 лет.

ГАЗ хотел отхватить себе кусок этого пирога, поэтому 4 октября 2000 года, на церемонии, на которой, как было сообщено, присутствовал президент ГАЗа демонстрационный зал открылся для дистрибьюторов из Центральной и Южной Америки. По сообщениям Automotive News, в надежде на быстрое продвижение продаж, компания East Motors уже имела 1 000 автомобилей, которые были доставлены из Эстонии и ожидали продажи в порту Балтимора,

GOOGLE MAPS Бывшее местонахождение East Motors по состоянию на январь 2020 г.

По сообщениям, East Motors намеревалась продавать 25 000 автомобилей в год, что аналитики сочли «слишком резким и рискованным» предположением. Похоже, что этот риск не окупился, поскольку мы не смогли найти никаких упоминаний East Motors в средствах массовой информации или публичных записях с момента написания оригинальной статьи. Бывший венчурный партнер East Trading Company, похоже, все еще работает за пределами Нью-Джерси , хотя другой автомобильный бизнес Хикмана, похоже, был поглощен китайским конгломератом – возможно, примерно в то время, когда он скончался в 2014 году . Проверка первоначального адреса дилера 6777 Camp Bowie Boulevard (показанного выше) в каталоге зданий Google Maps также не показывает никакого автомобильного бизнеса.

Так что кажется, если вы живете в Техасе и мечтаете о российской машине, то у вас есть варианты – та Лада, которую мы нашли на прошлой неделе, или совсем ничего. Извините, komrades .