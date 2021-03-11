 

Секретный российский автосалон в Техасе, делать покупки в котором американцы не могли

11.03.2021, 21:58, Разное
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В индустриальном парке Форт-Уэрта был спрятан небольшой выставочный зал ГАЗ, сыгравший  стратегическую роль для российского автопроизводителя.

BY JAMES GILBOY MARCH 10, 2021

VIA CARSBASE.COM

Российские  автомобили никогда не были широко доступны в США. Во время холодной войны это было связано с тем, что США опасались  давать  Советам  возможность экономического влияния, а после падения «железного занавеса» автомобильная промышленность РФ настолько отставала от развивающегося автомобильного сектора Японии, что у нее не было никаких шансов на конкуренцию  с  ней. Однако в течение короткого периода времени  российские автомобили действительно продавались на территории Техаса через почти забытого дилера со своеобразной торговой политикой: никаких граждан США.

Этот малоизвестный дилер, согласно заметке, опубликованной в Fort Worth Star-Telegram 29 сентября 2000 года, которая сейчас находится в архиве Newspapers.com,  был маленькой компанией  с большими мечтами. Предприятие, торговавшее  под названием East Motors, как сообщается, состояло из выставочного зала площадью 2400 квадратных футов с горсткой  выставленных  в  нем  российских автомобилей. По сообщениям, предложения включали линейку микроавтобусов, легких грузовиков и фургонов ГАЗель, минивэн ГАЗ Соболь, представительский автомобиль Волга ГАЗ-3111 (никогда не производился) и один компактный автомобиль неуказанного типа.

VIA CARSBASE.COM   Волга ГАЗ-3111 представительский седан

По сообщениям, все они были бы оценены агрессивно, начиная с 5000 долларов за компакт, 8000 долларов за грузовик ГАЗель и 10000 долларов за все остальное. Принимая во внимание примерно 50-процентную инфляцию доллара США с тех пор, это привело бы к тому, что цена грузовика была бы чуть выше 12000 долларов в сегодняшних деньгах, или на две тысячи меньше, чем Mitsubishi Mirage 2021 года . Эти цены наверняка понравились бы некоторым экономным местным жителям, если бы им разрешили войти, но этого не  произошло, и жалюзи оставались опущенными, чтобы  не  привлекать любопытных  прохожих.

Их не  поднимали  не только потому, что ГАЗы не прошли федеральные испытания на краш-тесты или выбросы, а потому, что крошечный рынок техасцев, не отпугнутых  идеей российского автомобиля, был мелочью по сравнению с целевым рынком East Motors: дилерами из Латинской Америки.

Действительно, этот скромный объект был задуман как флагманский выставочный зал ГАЗа в Америке, который, как сообщается, он создал как совместное предприятие с местным бизнесменом и давним поставщиком Холтом Хикманом. Техасская компания SCS / Frigette была основным поставщиком компонентов для кондиционеров  для ГАЗа и его конкурента ВАЗа,  производителя  автомобиля  Lada, который  уже проложил  себе  путь в Латинскую Америку, продав 600 000 автомобилей за предыдущие 20 лет.

ГАЗ хотел отхватить  себе кусок этого пирога, поэтому 4 октября 2000 года, на церемонии, на которой, как  было  сообщено,  присутствовал президент ГАЗа  демонстрационный зал открылся для дистрибьюторов из Центральной и Южной Америки. По сообщениям Automotive News, в надежде на быстрое продвижение продаж,  компания East Motors уже имела 1 000 автомобилей, которые были доставлены из Эстонии  и  ожидали  продажи в порту Балтимора, 

GOOGLE MAPS   Бывшее местонахождение East Motors по состоянию на январь 2020 г.

По сообщениям, East Motors намеревалась продавать 25 000 автомобилей в год, что  аналитики  сочли  «слишком  резким  и рискованным» предположением. Похоже, что этот риск не окупился, поскольку мы не смогли найти никаких упоминаний East Motors в средствах массовой информации или публичных записях с момента написания оригинальной статьи. Бывший венчурный партнер East Trading Company, похоже, все еще работает за пределами Нью-Джерси , хотя другой автомобильный бизнес Хикмана, похоже, был поглощен китайским конгломератом – возможно, примерно в то время, когда он скончался в 2014 году . Проверка первоначального адреса дилера 6777 Camp Bowie Boulevard (показанного выше) в каталоге зданий Google Maps также не показывает никакого автомобильного бизнеса.

Так что кажется, если вы  живете в Техасе и мечтаете о  российской машине,  то  у вас есть варианты  –  та  Лада, которую мы нашли на прошлой неделе, или  совсем  ничего. Извините, komrades .



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