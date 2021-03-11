В Европе три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. В компании заявили о безопасности вакцины

11.03.2021, 21:48, Новости дня

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Дания 11 марта приостановила кампанию вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca на 14 дней. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам здравоохранения страны.

“Есть убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна. Но и мы, и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран”, – отметили в релизе.

Решение было принято после возникновения побочных эффектов у вакцинированных в виде тромбов, один из получивших прививку умер.

Следом за Данией о приостановке использования препарата AstraZeneca сообщила пресс-служба Национального института здравоохранения Норвегии. Власти страны ждут информации о связи между смертью человека в Дании и вакциной.

“Не было сделано вывода о связи между вакцинацией и инцидентом в Дании. В соответствии с принципом предосторожности, мы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока расследование продолжается”, – сказал Гейр Бухольм, директор по санитарному контролю института.

Главный эпидемиолог Исландии также рекомендовал приостановить в стране использование препарата. В заявлении подчеркнули, что в Исландии не были зарегистрированы образования тромбов после прививок AstraZeneca.

Представитель AstraZeneca в комментарии CNBC заявил, что безопасность пациентов является высшим приоритетом для компании.

“Регулирующие органы имеют четкие и строгие стандарты эффективности и безопасности для одобрения любого нового лекарства, в том числе вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Безопасность вакцины была всесторонне изучена в ходе клинической фазы испытаний. Данные экспертной оценки подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится”, – отметили в компании.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что нет никаких доказательств того, что образование тромбов вызвала вакцинация.

“Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий”, – подчеркнули в EMA.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 11 марта сделали уже более 326 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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