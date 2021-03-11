 

Ущерб на 240 млн грн. В Госфискальной службе прокомментировали обыски на одной из сетей АЗС

11.03.2021, 21:48, Новости дня
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Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов со стороны одной из украинских сетей автозаправочных станций составляет около 240 млн грн. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“Установлено, что должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, которым принадлежит большая сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов и топлива с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта”, – говорится в заявлении.

Уголовное производство открыто по факту “незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах”, добавили в ГФС.

О проведении обысков на одной из украинских АЗС стало известно днем 11 марта. Источник издания “ГОРДОН” в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о сети Glusco. Как писало агентство LIGA.net в Telegram, Glusco, по неофициальным данным, контролируют структуры, связанные с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком. Также об этом сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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