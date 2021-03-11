Львовский горсовет призвал запретить ОПЗЖ и Партию Шария

11.03.2021, 21:48, Новости дня

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Львовский горсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом запретить в Украине деятельность партий “Оппозиционная платформа – За жизнь” и Партии Шария. Результаты голосования опубликованы на сайте горсовета.

В обращении указанные партии называют “внутренним врагом”, который “отстаивает и активно продвигает интересы российского агрессора”. Депутаты считают, что эти партии необходимо запретить, как это в 2014 году сделали с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

“За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо запретить уже сегодня рупоров Кремля”, – сказано в заявлении.

Инициатор обращения – депутат от ВО “Свобода” Андриян Гутник. За обращение проголосовал 51 депутат, практически все, присутствовавшие на заседании (один не участвовал в голосовании).

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру и политику Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”. СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

11 марта Окружной админсуд Киева сообщил, что Минюст просит запретить деятельность Партии Шария.

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