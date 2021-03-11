За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных

11.03.2021, 21:46, Разное

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Президент США Джо Байден подписал указ о бесплатной смене пола для американских солдат и ветеранов. Простым американцам за такие операции пришлось бы раскошелиться на 100-200 тысяч долларов (около 7-14 миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту). Для бывших и действующих военнослужащих их будут проводить за счёт налогоплательщиков.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что операция по смене пола теперь входит в список медицинских льгот для военных. Ллойд также отметил, что в результате пересмотра политики им также будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь в период перехода. Об этом политик рассказал в интервью американским СМИ.

Местные издания отмечают, что в настоящее время свыше 15 тысяч военных на службе и более 134 тысяч ветеранов считают себя трансгендерами. Документ позволит им обратиться за бесплатной операцией, расходы на которую покроют из средств государственного бюджета страны.

Стоит отметить, что ранее Джо Байден аннулировал указ бывшего президента США Дональда Трампа, который распорядился запретить трансгендерам проходить службы в вооруженных силах. Помимо этого, Байден выдвинул одного из представителей этого меньшинства на должность помощника главы Минздрава США.