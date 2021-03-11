 

Диетолог назвала главные признаки недостатка витамина B12 в организме

11.03.2021, 21:44, Разное
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Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала главные признаки недостатка витамина B12 в организме. Усталость, вялость и ухудшение физического состояния могут сигнализировать о неправильном питании.
Именно из продуктов питания человек получает необходимый для нормальной работы организма витамин B12. При этом его много в мясе и рыбе, а вот пища растительного происхождения вообще не содержит необходимые человеку соединения. Аналогичная ситуация и с яйцами, в которых имеется данное вещество, но оно практически не усваивается. Это касается и продуктов после термической обработки, ведь в этом случае витамин частично разрушается. Из-за его дефицита развивается анемия, ведь B12 принимает непосредственно участие в кроветворной функции. Как следствие, у человека ухудшается самочувствие, появляется хроническая усталость и вялость.

Симптоматика рассеянного склероза тоже может говорить о недостатке B12. Он участвует в синтезе миелиновых оболочек нервов. Если имеется недостаток вещества, то у человека могут неметь кончики пальцев. Также витамин благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому он входит в контрольную группу веществ, которые доктора проверяют в первую очередь.

Источник: iz.ru



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