Археологи в Израиле нашли золотые украшения XI века

11.03.2021, 21:44, Разное

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Археологи в Израиле, во время раскопок в Рамле, обнаружили золотые и серебряные украшения XI века. Помимо этого им удалось найти золотые динары и различные предметы торгового ремесла того времени.

Ещё в 2006 году в Рамле стартовали археологические раскопки, которые увенчались небывалым успехом. Экспертам удалось обнаружить множество жилых домов и торговых лавок, где и были найдены предметы повышенной ценности. Среди них – обычный керамический кувшин, заполненный золотыми динарами. Время их чеканки разнилось, и самая ранняя монета датируется VIII веком, а самая поздняя – XI веком. Таким образом, спрятанное сокровище хранилось больше тысячи лет. В соседней лавке археологи нашли не менее ценные артефакты, среди которых шесть серебряных и три золотых браслета. Первые отличаются друг от друга не только по форме, но и по принципу нанесения гравировки. На одном из предметов роскоши была выгравирована арабская надпись, означающая в переводе: «Я желаю вам полного благословения». На золотых украшениях также были различные орнаменты и строки из Корана.

Археологи рассказали, что вес самых тяжёлых серебряных браслетов составил 170 граммов. Они не в первый раз находят нечто подобное, и в прошлый раз аналогичные предметы были обнаружены недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме. Аналогов же золотым украшениям исследователям находить пока не удавалось.

Источник: rg.ru