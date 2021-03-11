Названы болезни, о которых сигнализирует тревожность

11.03.2021, 21:44, Разное

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Терапевт Надежда Чернышева пояснила о болезнях, на которые может указывать тревожность. Подобные приступы могут напоминать сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, не исключены проблемы с щитовидной железой, гормональные изменения, бронхиальная астма.

Сердечный приступ всегда сопровождается нехваткой воздуха, из-за этого человек начинает чувствовать тревогу. Игнорировать внезапно возникший симптом нельзя. Он может указывать на раннее развитие патологий сердца. Если присутствуют болевые ощущения в грудине, левой лопатке или же плече, то нужно сразу же вызывать скорую помощь.

Сильная тревога может быть связана с гормональным дисбалансом у женщин. К тому же это чувство возникает у людей с неврологическими болезнями, патологиями щитовидной железы. При бронхиальной астме человек испытывает состояние удушья.

Когда человек время от времени испытывает тревогу, то ему нужно пройти к терапевту и пройти ЭКГ. Данное обследование требуется для исключения стенокардии. Если врач установит, что у пациента нет сердечных заболеваний, то нужно поэтапно исключать иные патологии.

Источник: www.m24.ru