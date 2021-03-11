Мнение: О шокирующей правде про богатых россиян

11.03.2021, 21:40, Разное

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В такое сложно поверить… И вы тоже, пожалуй, будете шокированы, узнав…

С другой стороны, цифры объективны, а #статистика беспристрастна (если только её не делает Росстат). Но здесь – вполне уважаемые, без иронии, люди и фирмы. Так что – Enjoy!

Насколько легко стать богатым в России? Именно, что не просто обеспеченным, а конкретно богатым! Входящим в топовый один процент самых-самых…

У кого какие будут соображения?

Ладно, не томлю. Всё уже посчитано авторитетами в недвижимости, международной компанией Kinght Frank.

Самый дорогой входной билет в 1% самых богатых жителей страны в Монако. Там для этого понадобится состояние в 7,9 млн долл.

Чуть больше 5 млн долл. понадобится в Швейцарии, 4,4 млн долл. – в #США. В большинстве европейских стран цифры гораздо скромнее: 2,1 млн долл. во Франции, 2 млн долл. в Германии, 1,8 млн долл. в Великобритании.

А вот в Китае граница ниже миллиона: 850 тыс. долл. нужно чтобы стать одним из 1% самых обеспеченных жителей КНР.

#Россия по этому показателю вдвое беднее дальневосточного соседа. Россиянам хватит и 400 тыс. долл – порядка 30 млн руб. Если у вас есть не обременённого ипотекой имущества на эту сумму (нормальной трёшки в границах Садового кольца в Москве может хватить), можно кричать ура. Ибо вы – счастливчик! То есть, входите в 1% самых богатых жителей страны. А если вместо трёшки в центре столицы у Вас пара приличных двушек внутри Третьего кольца, этого тоже может оказаться достаточным. Или двух квартир аналогичной комнатности в каком-нибудь современном ЖК.

Всё это лишь подтверждает, что #Россия – бедная страна. И бедная настолько, что там даже самые богатые – бедны.

Удивлены?

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