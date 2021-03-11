Мнение: Кусок арктического пирога, запрет одноразового пластика и «зеленый» газ от Газпрома

11.03.2021, 21:24, Разное

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1. Приятный факт: хоть Россия и контролирует пока что лишь около 40% всей Арктики, однако более чем две трети (70%) арктических запасов природного газа приходятся именно на нашу страну. Нашим северным соседям голубого топлива досталось в 5-15 раз меньше:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zapasy-nefti-i-gaza-rossii-ssha-i-kanady-v-arktike-6040bca0b899d26c51986393

С нефтью, к сожалению, ситуация более ровная – нам принадлежит 41% арктического нефтяного пирога, что примерно соответствует нашей территориальной доле:

Норвегии, для сравнения, принадлежит только по 4% арктической нефти и газа. Похоже, рассказы про то, что при разграничении акватории в 2010 году Россия «подарила» Норвегии невероятно много запасов углеводородов, преувеличены.

2. В Госдуме и руководстве Евразийского союза вознамерились пойти по стопам западных зелёных и полностью запретить одноразовый пластик:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/plas/

На территории России, а также других-стран членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) захотели запретить использование одноразового пластика. Такая мера включена в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, пишут «Известия».

Ожидается, что запрет на производство и ввоз одноразового пластика будет вводиться поэтапно. Детали и конкретный план обсуждается странами-участницами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Речь идет о пластиковой таре, упаковке и посуде, а также пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков:

https://tass.ru/ekonomika/7509633

Вероятно, россиян непросто будет приучить к обратному переходу с пластика на бумагу. Многие ещё помнят 1980-е и начало 1990-х, когда полиэтиленовые пакеты в стране были дефицитом, а заворачивать продукты не в бумагу, а в целлофан или пластиковые коробочки, считалось шиком.

Лично я полагаю, что пластиковую упаковку вполне можно было бы и оставить, если бы люди научились её выбрасывать в урны. К сожалению, надежды на такую сознательность пока что нет.

3. Россия успешно подстраивается под «зелёный» европейский рынок. Газ — это и так самый экологичный углеводород, однако если европейские эльфы хотят, чтобы газ стал совсем-совсем «зелёным» — пожалуйста:

https://lenta.ru/news/2021/03/08/gaz/

«Газпром» впервые поставил партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом пишет «Интерфакс».

Груз с «зеленым» газом доставил танкер LNG Megrez, он прибыл на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Его получатель, компания Shell Global LNG, подчеркнула, что это первая подобная поставка в Европу.

Shell поставляет углеродно-нейтральный СПГ с середины 2019-го, среди получателей — японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC и китайская CNOOC.

2 марта глава концерна Shell в России Седерик Кремерс заявил, что Россия в прошлом году впервые обогнала США по поставкам в Европу СПГ. Поставки составили около 84 миллионов тонн, из них 22 миллиона тонн пришлось на Россию и 20 миллионов — на США.