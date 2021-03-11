 

Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения

11.03.2021, 21:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.

Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.

Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и РФ подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – РФ – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Умер поэт-песенник Борис Пастернак

02.12 / Додон посоветовал Санду быть осторожнее

23.12 / Рубль вырос к доллару

05.01 / Кабмин РФ сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

05.02 / Путин наградил орденами Мужества погибших в Красноярске пожарных

03.10 / В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики раздались взрывы

26.08 / Директор МакSим успокоила фанатов «пропавшей» певицы

03.08 / Маск сообщил о разработке мозговых чипов

06.03 / Власти Нью-Йорка замалчивали данные по смертности в домах престарелых

08.07 / Центральное командование ВС США не поверило в «сговор» РФ и талибов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска