Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения

11.03.2021, 21:22, Новости дня

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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.

Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.

Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и РФ подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – РФ – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».