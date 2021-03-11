Державшую в шкафу новорожденную дочь женщину признали вменяемой

11.03.2021, 21:22, Новости дня

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Продержавшая полгода новорожденную дочь в шкафу женщина в городе Карпинск в Свердловской области полностью вменяема, соответствующие выводы изложены в психиатрической экспертизе, сообщила пресс-служба регионального СК.

«В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой, отдававшей себе отчет в совершаемых действиях», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Следователи считают, что женщина родила дочь дома в конце апреля, она «из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем»

Она оставляла младенца на длительное время в квартире одну, не оставляя ей воды и еды. У девочки зафиксировали нарушения функций жизненно важных органов и систем организма, дефицит массы тела, задержку физического развития и другие «неблагоприятные последствия».

Ребенок не умер лишь потому, что ее нашел знакомый обвиняемой, который передал девочку правоохранителям, добавили в СК.

Напомним, 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составлял всего 3 кг 100 граммов.

В декабре матери девочки предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.