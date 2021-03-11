 

Мнение: Пора возвращать себе вкус к жизни

11.03.2021, 21:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У меня некоторое количество лет назад был паршивый период в жизни. И главное, что меня вытащило — это творчество.

Причем не просто творчество в смысле создания чего-то офигенного, от чего прочие будут в восторге, а просто создание, творение, запечатление того, что день прожит, и день прожит не зря. Из паршивого периода я выползала, выходила, и наконец, можно сказать, вылетела на крыльях, и продолжаю фланировать.  И поэтому моим жизненным принципам (ни дня без строчки, это бодрит тебя и бесит всех окружающих) очень соответствует новый марафон, который решила объявить редакция Живого Журнала.

Он называется "Весеннее творческое приключение" (по ссылке подробности).

Каждый участник может писать посты в удобном ему темпе и сделать столько заданий, сколько захочет – от 30 до 90 . Те, кто выполнит необходимое количество заданий, получат призы от Живого Журнала. Попробовать новые темы и форматы тем, кто желает принять участие, помогут удобные чеклисты для блогеров, разработанные редакцией. Важно в записях добавлять хештег #сновавесна – чтобы посты могли увидеть другие участники творческого приключения и редакция ЖЖ. Для участия в весеннем творческом приключении нужно вступить в сообщество 365days.

Попробуйте писать, и писать по-новому.
Это какое-то магическое средство, которое позволяет активировать осознанность, и таким образом, приманить в свою жизнь своершенно новые вещи, причем порой совершенно неожиданные.
.

Источник: Шакко



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Участие в вакцинации Sputnik V станет основанием для амнистии чиновников, судимых за экономические преступления

04.03 / Внучка звезды «Человека-амфибии» Коренева подтвердила родство с ним и отреклась от наследства

23.11 / Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется 8 месяцев

02.03 / В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии

23.12 / Составлен ТОП-10 продаваемых автоновинок 2020 года в РФ

17.10 / Мнение: О антикоммунистических ‘борцах за свободу’

09.12 / Мнение: Мощный ответ

09.03 / Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

12.08 / Под Москвой мужчина ударил собутыльника ножом в живот

18.01 / Чикагский Вестник №11. Затянувшиеся выборы и штурм Капитолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска