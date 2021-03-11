Мнение: Пора возвращать себе вкус к жизни

11.03.2021, 21:20, Разное

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У меня некоторое количество лет назад был паршивый период в жизни. И главное, что меня вытащило — это творчество.

Причем не просто творчество в смысле создания чего-то офигенного, от чего прочие будут в восторге, а просто создание, творение, запечатление того, что день прожит, и день прожит не зря. Из паршивого периода я выползала, выходила, и наконец, можно сказать, вылетела на крыльях, и продолжаю фланировать. И поэтому моим жизненным принципам (ни дня без строчки, это бодрит тебя и бесит всех окружающих) очень соответствует новый марафон, который решила объявить редакция Живого Журнала.

Он называется "Весеннее творческое приключение" (по ссылке подробности).

Каждый участник может писать посты в удобном ему темпе и сделать столько заданий, сколько захочет – от 30 до 90 . Те, кто выполнит необходимое количество заданий, получат призы от Живого Журнала. Попробовать новые темы и форматы тем, кто желает принять участие, помогут удобные чеклисты для блогеров, разработанные редакцией. Важно в записях добавлять хештег #сновавесна – чтобы посты могли увидеть другие участники творческого приключения и редакция ЖЖ. Для участия в весеннем творческом приключении нужно вступить в сообщество 365days.

Попробуйте писать, и писать по-новому.

Это какое-то магическое средство, которое позволяет активировать осознанность, и таким образом, приманить в свою жизнь своершенно новые вещи, причем порой совершенно неожиданные.

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