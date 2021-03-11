 

Мнение: Благотворительная деятельность HALO Trust

11.03.2021, 21:00, Разное
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Прекрасное:

Британская компания «HALO Trust», занимавшаяся благотворительной деятельностью в Арцахе, предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов Арцаха, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные заминированные участки Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны. Об этом 24News сообщил специальный представитель президента Арцаха Борис Авакян.

Хотя казалось бы:

Западные инструкторы обучат карателей ВСУ минно-взрывному делу.
2.03.21г в 80-ю бригады в н.п. Красная Таловка под видом гуманитарной миссии прибыли военные инструкторы из британо-американской некоммерческой организации HALO Trust для обучения укро карателей минно-взрывному делу (c) Евгений Жилин

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Благотворительная организация по разминированию HALO Trust развернет этот бронированный JCB #XSeries в Афганистане. Кэлвин Рейсен из HALO сказал: «Этот новый бронированный JCB 220X поможет нам добиться значительного прогресса в сокращении смертей и травм от самодельных взрывных устройств». (с) JCB

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«Я горжусь тем, что работаю в HALO, и я вижу, что моя жизнь и жизни других меняются». Для Софон работа сапером в HALO Cambodia означает преобразование ее сообщества. Спасибо тебе
Госдеп США за поддержку нашей работы в # Камбодже. (с) HALO Trust USA

Если вы доверяете информацию о своих минных полях организации из страны НАТО, в то время как минные поля должны сдержать наступление противника атакующего при поддержке другой страны НАТО, то что же могло пойти не так.
В рамках благотворительной деятельности помогли нуждающимся картами минных полей. И тут еще вопрос – передали информацию по глупости или сознательно, зная, что она попадет к туркам.

Источник: Colonel Cassad



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