Украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол
11.03.2021, 20:58,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Украинские пограничники в пункте пропуска “Ужгород” на границе со Словакией задержали гражданина России, которого разыскивал Интерпол. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
24-летний мужчина пытался въехать в Украину на микроавтобусе с австрийской регистрацией.
“Во время проверки документов иностранца сработала база данных Интерпола. Пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола. На запрос пограничников в рабочем аппарате Укрбюро подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года”, – говорится в сообщении.
Задержанного передали Нацполиции Украины.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет