Украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

11.03.2021, 20:58, Новости дня

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Украинские пограничники в пункте пропуска “Ужгород” на границе со Словакией задержали гражданина России, которого разыскивал Интерпол. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

24-летний мужчина пытался въехать в Украину на микроавтобусе с австрийской регистрацией.

“Во время проверки документов иностранца сработала база данных Интерпола. Пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола. На запрос пограничников в рабочем аппарате Укрбюро подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года”, – говорится в сообщении.

Задержанного передали Нацполиции Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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