Армия получит ракетные комплексы “Нептун” – Таран

11.03.2021, 20:58, Новости дня

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Опытные образцы мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами “Нептун” в течение марта будут переданы украинской армии. Об этом 11 марта сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что комплексы “Нептун” изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и госпредприятием “Киевское конструкторское бюро “Луч”.

“Это историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе в кратчайшие сроки защита украинского побережья приобретает новые возможности. “Нептун” – это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Их наличие в составе ВМС увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе”, – сказал министр.

Комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Таран отметил, что эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов “Нептуна”, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.

В сентябре 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа говорил, что будут сформированы три дивизиона с ракетами “Нептун”.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщала 5 апреля.

27 мая комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса. 23 августа комплекс “Нептун” был принят на вооружение украинской армии.

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