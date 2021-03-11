 

Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против “британского” штамма коронавируса

11.03.2021, 20:58, Новости дня
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Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против “британского” штамма коронавируса. Об этом 11 марта говорится на сайте компании.

По данным производителя, препарат Pfizer в ходе вакцинации в Израиле показала эффективность на уровне 97% против симптоматических случаев COVID-19 и 94% – против бессимптомных случаев.

При этом в более чем 80% случаев, проанализированных минздравом Израиля, речь шла о штамме коронавируса B.1.1.7, который впервые был обнаружен в Великобритании. В Pfizer заявили, что это доказывает эффективность вакцины против “британского” штамма коронавируса. Проведенное новое исследование подтвердило данные, представленные властями Израиля в феврале.

В то же время отмечается, что данное исследование не позволило оценить, насколько вакцина эффективна против штамма B.1.351, который впервые обнаружили в ЮАР, из-за небольшого числа случаев заражения этим штаммом в Израиле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”  “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Два случая “британского” штамма коронавируса также зафиксированы и в Украине.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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