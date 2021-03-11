 

Каминская о бывшем муже: Недавно цапалась и я сказала: “Ты сделал правильно три вещи – мне двоих детей и подал на развод”

11.03.2021, 20:58, Новости дня
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Бывшая солистка украинской группы “НеАнгелы” певица Слава Каминская в интервью, которое 11 марта опубликовано на YouTube-канале блогера Тани Гузенко, заявила, что ее бывший супруг, пластический хирург Эдгар Каминский разводился с ней дважды. 

Описывая расставание с ним, артистка призналась, что в это время старалась создавать в Instagram картинку идеальной семьи.

“Он дважды со мной разводился. Сначала было тяжело. Я себе представляла, сколько времени потратила, чтобы [сохранить] Instagram-картинку – чтобы все друзья до последнего не знали, что мы разводимся. Мне обидно было, что кто-то увидит, что семья не такая идеальная. Я же вкладывала свою энергию. Потом сказала: “Сгорел сарай – гори и хата”. А вот недавно мы с ним цапалась и я сказала: “Ты в своей жизни сделал правильно три вещи – мне двоих детей и подал на развод”. Он бросил трубку. Имеет право, конечно. А я выговорилась”, – рассказала артистка.

Певица сообщила, что после развода ей сложно сохранить с экс-супругом хорошие отношения.

“Он немножко сложный по характеру, а я пытаюсь выравнивать. Но нужно понимать, что у тебя есть дети”,  – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Летом 2019 года Каминский заявил, что первый раз подавал на развод в 2017 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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