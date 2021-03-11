Уроженец Южной Осетии признался в двойном убийстве

11.03.2021, 20:56, Разное

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В Москве в полицию с повинной пришел 47-летний уроженец Южной Осетии. Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 год он расправился с двумя людьми. Среди жертв преступления была и родная мать убийцы, передает Life.ru. В ближайшее время его отправят на Родину, где он будет привлечен к уголовной ответственности.