 

Онколог Карлов предупредил 30-летних россиян о риске рака почек

11.03.2021, 20:54, Разное
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Врач-онколог Петр Карлов предупредил 30-летних россиян о том, что существует риск развития рака почек. Часто данное заболевание протекает без ярко выраженных симптомов и диагностируется случайно, но все зависит от размера новообразования.
Статистика показывает, что мужчины в два раза чаще страдают раком почек, нежели женщины. Если раньше этот диагноз ставился преимущественно пожилым пациентам, то теперь об онкологии могут услышать и молодые люди.

По словам Карлова, в больницах уже появились новые возможности для диагностики рака, к тому же пациенты стали иначе относится к своему здоровью и врачам в целом, поскольку изменяется ментальность. Люди хотят жить долго в комфортных условиях. В связи с этим молодежь начинает проходить регулярные обследования, чтобы выявить возможные патологии на ранней стадии.

Онколог заявил, что сейчас в 30-35 лет люди могут услышать о том, что больны раком почек. Ранее этот диагноз был редким среди пациентов 40-45 лет.

Источник: www.rosbalt.ru



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