Диетолог рассказала о пользе и вреде граната

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11.03.2021, 20:54, Разное
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Диетолог и врач-гастроэнтеролог Евгения Маевская пояснила о пользе и вреде граната. Она также дала рекомендации по нормированному употреблению во избежание негативных последствий.
В гранате содержится внушительное количество витаминов, а также он является хорошим антиоксидантом. Его эффективность выше чем у зелёного чая и красного вина. Причём кожура также богата пунической кислотой и её используют для приготовления косметики на основе гранатового масла. Пуникалагин защищает от воспалительных процессов, а сами плоды способны понижать давление, что очень поможет при гипертонии. В целом, как отметила специалист, гранат является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и артрита. Спелый гранат помогает при бактериальных инфекциях ротовой полости и слизистой, а также улучшает память. Среди его положительных качеств отмечено и повышение выносливости, чем пользуются спортсмены. В пищу годятся только семена этого плода, но из кожуры можно готовить отвары, которые также будут обладать полезными свойствами.

Несмотря на неоспоримую пользу этого фрукта, Маевская всё же рекомендовала не забывать о вреде граната. Из-за понижения давления он противопоказан гипотоникам. Это касается и людей с язвой или гастритам, так как у гранатового сока высокая кислотность. Сам же напиток следует пить разбавленным и желательно после каждого употребления полоскать рот, так как может пострадать зубная эмаль. Все остальные негативные моменты с употреблением граната в пищу связаны с передозировкой. Врач рекомендует не злоупотреблять и принимать в пищу не больше одного-двух плодов с косточками не чаще, чем раз в 7-10 дней. При этом стоит проконсультироваться с диетологом, прежде чем вводить гранат на регулярной основе в свой рацион. В этом случае фрукт принесёт только пользу.

Источник: style.rbc.ru



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