 

Певец Шура довел себя до истощения

11.03.2021, 20:54, Разное
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Популярный российский певец Шура довел себя буквально до истощения, поскольку полностью потерял контроль над ситуацией с похудением. Фанаты артиста обеспокоены его внешним видом на последних фотографиях в социальной сети Instagram.
Просмотрев последние снимки Шуры, поклонники пришли к выводу, что он имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что знаменитость скрывает от фанатов какую-то очень серьезную болезнь, в результате которой сильно худеет. Подписчики просят, чтобы исполнитель обратился к врачу.

Год назад Шура перенес хирургическое вмешательство, а потом начал стремительно терять килограммы. Певцу пришлось изменить привычный рацион питания, чтобы предупредить онкологию. Он начал питаться преимущественно детскими пюре.

Много лет назад артист лечился от рака, ему пришлось пройти 18 курсов химиотерапии. Поклонники считают, что резкое похудение может говорить о рецидиве.



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