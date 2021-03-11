Мнение: Стыд за белых мужчин, дискриминация в Амазоне и отчисление за крем от прыщей

11.03.2021, 20:34, Разное

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1. Характерный эпизод современной американской расовой политики. Крупное должностное лицо (хотя и бывшее), открыто заявляет, что ему стыдно быть белым мужчиной. При этом он стыдит именно всю категорию белых мужчин в целом, хотя мог бы ограничиться критикой только своих политических противников:

https://lenta.ru/news/2021/03/02/white_guilt_101/

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил о своем стыде за белых мужчин. Таким образом он раскритиковал Республиканскую партию страны в эфире канала MSNBC. Ролик из передачи, в которой высказался Бреннан, разместил у себя в Twitter журналист Дэниел Чейтин.

Экс-директор ЦРУ дал комментарий на тему того, действительно ли республиканцы заботятся о здоровье и сохранности сотрудников правоохранительных органов.

«Мне все больше стыдно быть белым мужчиной в эти дни, когда я вижу, что говорят другие белые мужчины», — сказал Бреннан. Он пояснил, что имеет в ввиду в первую очередь членов Республиканской партии. По его мнению, за редкими исключениями, никто из представителей этой партии в Конгрессе США «не ценит правду, честность и прямоту». «Они продолжают подвергать страну газлайтингу (то есть убеждать кого-то в его собственном безумии — прим. «Ленты.ру»), как это ранее делал Дональд Трамп», — добавил Бреннан.

2. Корпорацию Амазон хотят принудить назначать негров на более высокие должности и платить им больше:

https://tass.ru/obschestvo/10810275

Американская юридическая фирма Wigdor LLP подала в суд на корпорацию Amazon в связи с сообщениями о дискриминации в отношении чернокожих граждан и женщин. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, иск был подан в понедельник в Вашингтоне. Согласно заявлению фирмы, Amazon принимает на работу чернокожих граждан “на низкие должности” и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний. Кроме того, корпорацию обвиняют в дискриминации, притеснениях и нарушении закона о равной оплате труда. “Подобная практика особенно неблагоприятно сказывается на чернокожих женщинах, работающих в компании”, – говорится в иске.

С одной стороны, компания Джеффа Безоса и вправду известна весьма жёстким и прижимистым отношением к сотрудникам. Если можно на ком-то или чём-то сэкономить, то господин Безос, вероятно, с радостью будет это делать.

С другой стороны, на деле выигрыш подобных исков может привести к обратной дискриминации, когда расовые и прочие меньшинства будут требовать продвигать просто потому, что они меньшинства.

3. Борьба с белым расизмом в США выглядит всё более нелепо, но борцов за социальную справедливость это не останавливает:

https://lenta.ru/news/2021/03/03/face/

Родители подали в суд на церковную школу за ложное обвинение их детей в расизме из-за фотографии, на которой они запечатлены с разрисованными лицами. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о кадре, сделанном в 2017 году, однако о последствиях съемки стало известно только сейчас. На фото запечатлены трое 14-летних подростков с темно-зеленой краской на лице.

В 2020 году калифорнийская средняя школа Святого Франциска в Маунтин-Вью обнаружила упомянутый кадр и потребовала от школьников добровольно отчислиться из учебного заведения за оскорбление темнокожих — «блекфейс» (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»).

Родители обвиняемых подали на школу иск в Верховный суд округа Санта-Клара за клевету и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). В заявлении утверждается, что один из мальчиков страдал от акне, и на лица детей нанесен крем от прыщей.

«Этот судебный процесс — попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений из-за смерти Джорджа Флойда», — объяснили они.

Несмотря на то, что школьники самостоятельно пытались объяснить руководству учебного заведения, что их фотография не несет никакого оскорбительного подтекста, директор школы Кэти Тикелл (Katie Teekell) позвонила их родителям и заявила, что их дети больше «не желанные гости в школе». Она добавила, что причина не в истинных мотивах мальчиков, а в том, как их действия выглядят со стороны.

Произошедшее негативно повлияло на репутацию семей мальчиков, и они были вынуждены переехать в другой район. Сначала Тикелл пообещала не сообщать об инциденте в другие школы округа, однако позже она передумала и сказала, что будет говорить коллегам только правду.

Примечательно, что крем вообще-то был тёмно-зелёным, просто снят в неудачном освещении. По идее, это должно было вызвать возмущение разве что у каких-нибудь орков, выступающих против «оркфейса». Интересно, использование зелёнки теперь тоже будет считаться расизмом?