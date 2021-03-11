 

«Матери России»: РФ показала способность защитить детей от вредного контента в соцсетях

11.03.2021, 20:32, Новости дня
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Любая информация на любом интернет-ресурсе, которая пагубно влияет на воспитание, на моральное состояние наших детей и опасна для них, должна быть удалена. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД активист движения «Матери России» Светлана Недилько, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении трафика социальной сети Twitter.

«Даже не верится, что у наших чиновников наконец-то дошли руки до этого, что кто-то отныне будет отслеживать вредный контент в Сети, что на глаза детям больше не попадут призывы об участии в несанкционированных митингах или приглашения в «группы смерти», – сообщила председатель Краснодарского регионального отделения движения «Матери России» Светлана Недилько. – Нам не нужно, чтобы социальные сети наших детей учили делать не то, что принято в наших семьях и о чем противно даже думать здравомыслящему человеку».

Как надеется Недилько, государство начнет, наконец, изменит нынешнюю ситуацию, при которой дети могут с легкостью регистрироваться в социальных сетях и смотреть все, что предлагают им Twitter, TikTok и другие ресурсы. «Надо, чтобы ребенок мог создать аккаунт в социальных сетях только с разрешения взрослых. А опасный контент там должен выделяться, – допустим, по ключевым словам, – и сразу блокироваться», – считает собеседница.

«Мы в курсе, что владельцы больших интернет-платформ зачастую игнорируют российское законодательство. Но почему же они в таком случае недовольны, если наша власть их за это наказывает? Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Президент РФ уже достаточно показал нашим «доброжелателям», которые вводят против нашей страны санкции, что Москва умеет защищаться», – заключила Недилько.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года отказывается удалять контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также пропаганду наркотиков. Перед этим Роскомнадзор направил в Twitter. выше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве.

Компания Twitter назвала решение Роскомнадзора «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете».

Сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член СПЧ Галина Осокина ранее так прокомментировала заявление Twitter: «Конечно, никакие дискуссии решением Роскомнадзора не глушатся. Ограничения введены против действительно опасного контента, который угрожает жизни и здоровью детей. Но идет информационная война, поэтому Россию обвиняют непонятно в чем».



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