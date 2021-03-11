Фигурантам дела о торговле детьми продлили арест до лета

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11.03.2021, 20:32, Новости дня
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Басманный суд Москвы продлил до середины июня арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и других фигурантов дела о торговле людьми, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 14 июня Владиславу Мельникову», – передает ее слова РИА «Новости».

Также меру пресечения продлили Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти и Юлиане Ивановой. Кроме того, суд продлил домашний арест Татьяне Блиновой.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.

В июле прошлого года были арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест.



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