Личное: “Разговаривал загробным голосом”

11.03.2021, 20:26, Разное

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Почитаешь иногда письмо, автор – рапан рапаном. А он-она ссылку на прошлое свое письмо дает, и в том письме нет такой короны, все адекватней.

Обычно там, где адекватней, описана более сложная или даже критическая ситуация, там человек как-то собирается.

А как начинается блажь, корона вырастает.

Вот проанализируйте сами это письмо, опишите факты истории и восприятие автора.

И расскажите, что с ней происходит.

ana_stillhouse

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Эта история наверное об обычных порогах онегина, которые мне не по зубам. Но проблема в том, что я влюбилась. Если в двух словах описать, что происходит, то будет наверное так: его постоянно мотает в негатив, а я терплю и прощаю, потому что верю, что это временно, и когда все хорошо, мне необыкновенно хорошо с ним, так, как ни с кем и никогда не было.

Я писала вам письмо и попала на разбор.https://evo-lutio.livejournal.com/886531.html

С вашей и божьей помощью меня уже так не шатает, скоро суд о разводе, работаю, готовлюсь к переезду (проживаю пока с мужем).

Летом я зарегистрировалась на сайте знакомств, когда уже было понятно, что с мужем всё. Он меня не любит и ничего делать не собирается. Я и так была крайне терпелива и заботилась о его быте сколько могла.

Я знакомлюсь с симпатичным молодым человеком, который зажег меня мгновенно, был очень горяч. Мы договорились о секс-онли, так как у меня не было секса пару лет, а возможности завести отношения, проживая с мужем, я не видела. Да и дети маленькие, мне некогда ходить на свидания. Но он стал рассказывать мне какие-то личные вещи, просил совета иногда, поддержки. Он в это время проходил процесс развода, и еще не зажило. Я многое выслушала, даже то, что совсем не для моих ушей, терпела, хотя стоило наверное пиковать. Но я была как заяц, смотрящий на удава. Очень нравился, очень боялась потерять. В принципе, не скрывала этого, сказала однажды, что влюблена, он сказал, что не может ответить взаимностью. В моменты наших встреч был очень обходителен, внимателен, мне было комфортно, он был мужчиной моей мечты. Я не верила, что могу нравиться ему. Внешность у меня не очень, может этой покорностью и терпеливостью и нравилась. В какой-то момент мне надоело слушать про бывшую жену, я перестала отвечать, я устала. Он взбесился, потом взгрустнул, мы вроде помирились, но потом он сказал, что хочет паузу. Мы не общались два месяца. Я думала, что это конец, просто корректно названный “не хочу пока общаться”. За это время у меня было три свидания, но никого не могла воспринимать, была влюблена в В. (Зеленый виноград, никто ко мне тоже не горел).

Когда В. появился после паузы с предложением просто общаться, я зачем-то сама предложила секс-онли. Он обрадовался. Мы стали видеться. Отношения стали ближе. Я стала адекватнее. В смысле могла уже обижаться, когда было обидно и предъявлять претензии, когда были на то причины. То есть уже не заяц с удавом, а немного лучше.

Однажды он пригласил меня на съёмную квартиру и мы весь день провели вместе, смотрели телек, готовили еду. Было настолько чудесно, он был так нежен и заботлив, что я просто таяла и летела на седьмое небо. После этого дня, он напротив стал придирчив и зол. Он пояснил это так примерно: “я был невежлив с тобой, я извиняюсь. Как у вас бывают месячные, так и у нас, парней, бывают такие ситуации, когда хочешь вывести отношения на новый уровень, но что-то держит, и от этого нервяк”.

Раньше заговаривал на тему “жить вместе можно, но что-то держит”, говорил, что боится повтора ситуации с женой (она бросила его без особых причин, сказала, что разлюбила). Я никогда не отвечала на такие разговоры, потому что боялась ляпнуть не то и вообще была в шоке от таких разговоров, с чего бы это, как оправдания. С одной стороны, любила его, с другой – я знаю, что он придирчив в быту, и вряд ли я буду с ним счастлива вместе (снова зеленый виноград).

Он постоянно пытался меня строить, иногда в шутку, иногда не понятно. Я по началу слушалась его, когда только начали общаться, а после той паузы в два месяца, только смеялась, предпочитая думать, что это шутка. Но он видимо обижался, мог со мной не общаться целый день. Мы обговаривали эту тему. На словах сказал, что все окей, но на деле что-то ело его. Например, когда я сообщила ему, что еду на корпоратив на базу отдыха, он в шутку вроде поехидничал, но все было нормально, а затем перестал общаться. Я ему написала, что не понимаю причин, я не виновата перед ним, и устала от этого. Он ответил, что просто не мог отвечать. Но я знаю, что это не так.

До этого была неудачная шутка от меня, полностью бредовая, но он воспринял всерьёз, сказал, что “после жены в душе пустота”. Мне было неприятно.

8 марта он написал с утра и позвонил, я долго спала, написала, что позвоню позже, но позвонила только вечером, так как было ужасное настроение из-за бывшего мужа. В. разговаривал со мной загробным голосом, но говорил, что все окей. Я не смогла добиться от него никакой информации, и сказала : “ну тогда пока”. Затем, помучившись совестью, написала, что было плохое настроение, извинилась. Но на этом все.

Вроде демонстрирует чувства или мне это корона шепчет.