 

В гостях у Памелы Андерсон: экскурсия по особняку актрисы в Малибу за 15 миллионов долларов

11.03.2021, 20:20, Разное
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53-летняя актриса окончательно приняла решение сменить место жительства: издание People и сайты элитной недвижимости сообщили, что Памела Андерсон выставила свой особняк в Малибу на продажу. Трехэтажный дом актриса и модель оценила в 14,9 миллионов долларов, хотя в 2000 году она купила его за 1,8 миллиона долларов и в течение следующих 10 лет отремонтировала здание. После продажи Памела намерена переехать в Канаду — на острове Ванкувер расположен коттедж, который достался ей в наследство от бабушки. На территории в несколько гектаров есть конюшня, земля для выгула и профие фермерские постройки.

В доме в Малибу, который совсем скоро сменит владельца, есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, своя сауна, просторная светлая кухня, терраса на крыше с лежаками для приема солнечных ванн, а также бассейн. Дополнительный плюс этого дома — частный песчаный пляж с выходом к океану. Дизайн дома выполнен в эко-стиле: в интерьере преобладают белые цвета и натуральная древесина.

Напомним, в 20-х числах января актриса, “почетный директор” организации PETA и основательница благотворительного фонда Pamela Anderson Foundation вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал личный телохранитель Дэн Хейхерст, который младше ее на 13 лет. В недавнем совместном интервью супруги рассказали, что собираются осесть в доме бабушки Памелы, который та ремонтирует с начала пандемии.

Она очень счастлива. И они были вместе практически с самого начала пандемии. Памела очень рада, что Дэн помог ей с ремонтом ее дома в Ванкувере,

— сообщали источники People. Сама Андерсон рассказала прессе, что их секретная свадьба состоялась в канун Рождества на территории того самого загородного поместья. Их свадьба была скромной — без участия шафера и гостей.



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