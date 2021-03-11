Аня Чиповская о фильме “Кто-нибудь видел мою девчонку?”, роли мечты и любимом виде отдыха

11.03.2021, 20:20, Разное

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В прошлом году об Ане Чиповской говорили много, и – что наверняка особенно приятно актрисе – все благодаря ее главным ролям в успешных фильмах, показанных в том числе на “Кинотавре”. “Хандра” Алексея Камынина, “Вмешательство” Ксении Зуевой, “Маша” Анастасии Пальчиковой и “Кто-нибудь видел мою девчонку?” Ангелины Никоновой. Последняя работа наделала особенно много шума, в том числе потому, что основана на одноименной книге-бестселлере Карины Добротворской, у нее звездный актерский состав, а также – благодаря номинации на фестивале “Кинотавр”. В кинотеатрах картина уже выходила, теперь появилась возможность посмотреть ее дома, устроившись на собственном уютном диване в пижаме с чашечкой чего-нибудь горячего и ароматного, – с 11 марта “Кто-нибудь видел мою девчонку?” представлена на мультимедийном сервисе Okko. А в преддверии этого исполнительница главной роли рассказала нам о съемках и многом другом.

Чем тебе особенно запомнилась работа в “Кто-нибудь видел мою девчонку?”. Чем ты выделяешь этот проект в своей киножизни?

Это очень сложная история. И с этической точки зрения и с точки зрения воплощения. Тем не менее, мы провели несколько интереснейших месяцев вместе, и, по-моему, нам удалось снять фильм о главном, что сопутствовало этим взаимоотношениям – о любви.

Фильм снят по книге, это история о реальных людях. Насколько точно ты старалась создать написанный образ?

Фильм всё-таки снят по сценарию, на книге он основан. И мне помешал тот факт, что я перечитала книгу перед пробами. Карина в книге и Кира в нашем фильме – два разных человека. Это на мой взгляд.

Аня в фильме “Кто-нибудь видел мою девчонку?”

У тебя насыщенная кинобиография, много ролей в театре. Есть ли персонажи или истории, которые ты мечтаешь сыграть?

Множество. В театре, например, я практически не касалась Шекспира, а очень хотелось бы. В кино драматургический материал, предлагаемый для женского репертуара, тоже становится всё интереснее и разнообразнее. Хочется экспериментов, риска. Хочется выходить за рамки своего амплуа, которое, кстати, никогда не было мне близко по-настоящему.

Музыка – часть твоей жизни с самого детства. У тебя великолепные вокальные данные, которые не всегда могут быть востребованы в кино и театральных работах. Для тебя это имеет значение? Возможно, в планах запись дуэта с кем-то из артистов?

Мне не нужно, чтобы мои вокальные данные были востребованы в кино, потому что я не очень воспринимаю музыкальные фильмы и не испытываю желания в них участвовать, надо в этом признаться. Исключением за последние годы стал фильм Насти Пальчиковой “Маша”. Это драматический фильм? Конечно. Он музыкальный? Безусловно. Он весь пропитан и дышит джазом. Но это тот момент, когда человек прошёл по тончайшей грани, вся музыка здесь на месте, её не много, её ровно столько, сколько нужно, это редкость.

Есть ли что-то, чему бы ты хотела научиться? Из любой сферы – новый язык, вязать, готовить фондю?..

Я очень люблю готовить, поэтому в этом смысле обожаю учиться чему-то новому, что-то пробовать, выдумывать. Из языков хотелось бы знать грузинский и итальянский. По-моему, они самые красивые.

Аня и Дмитрий Ендальцев

Как ты любишь отдыхать? Как восстанавливаешь силы?

Дома. Я люблю быть дома. Читать, приглашать друзей, смотреть что-то, готовить, спать. Это моё место силы.

Наконец-то наступила весна. Часть стран открывает границы. Куда бы ты мечтала поехать сразу, как только будет возможность?

Мои самые любимые места в мире – это Рим и Паланга. Не думаю, что возможно будет попасть туда в ближайшее время, но в этом смысле я очень терпеливый человек. Я просто знаю, что окажусь там в какой-то момент, и это греет мне душу.