ВОЗ включила наркофобию в Международную классификацию болезней

11.03.2021, 20:11, Разное

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в раздел психических расстройств, распространённых в XXI веке, наркофобию или предвзятое негативное отношение к наркопотребителям. Правительствам рекомендовано помещать таких людей в лечебные учреждения насильственно и лечить инъекциями мефедрона.

В итоговом докладе по результатам 2020 года ВОЗ отмечает распространение эпидемии наркофобии в ряде отсталых государств третьего мира. К симптомам болезни относят неприязненное отношение к наркопотребителям, отказ от употребления наркотиков без уважительной причины, а также склонность связывать преступления, совершённые наркопотребителями, с фактом потребления тех или иных веществ незадолго до события. Некоторые государства, в том числе и Россия, даже попали в список «государств-наркофобов». ВОЗ призвала ООН ввести против таких стран санкции и насильственно госпитализировать их руководство в голландских клиниках.

«Как можно в XXI веке видеть связь между убийством и наркопотреблением подозреваемого? Многочисленные исследования доказывают, что нет никакой связи между изменёнными состояниями сознания и поведением наркопотребителя в этом состоянии. Также ряд исследователей отмечают, что определённые вещества уменьшают риск развития рака простаты у женщин. Пора положить конец пещерной наркофобии, которая в диких странах вроде России закреплена в уголовном законодательстве», – сказал глава ВОЗ Андерс Бергсма.

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