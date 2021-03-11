Мнение: Недочеловеки мешают восстановлению немецкого прошлого Калининграда

11.03.2021, 20:10, Разное

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Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее — 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, — под именем венгров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма. (с) Генрих Гиммлер

«Недочеловек — это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим — однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа — хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость». «Der Untermensch», 1942

Недочеловеки мешают восстановлению немецкого прошлого Калининграда

Против восстановления немецкого прошлого Калининграда выступают "малообразованные кретины и недочеловеки". Об этом заявил историк моды, ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев. Его цитирует "Business FM Калининград" в среду, 10 марта.

Выход только один — восстановить [Королевский] замок. Вы без этого замка не проживёте, его всё равно восстановят, и если не при этом правительстве, при следующем. Он там нужен для вашего туризма. Вы должны его восстановить по старому плану и сделать там пятизвёздочный отель, хотите — серию ресторанов или концертные залы. Но внешние формы должны быть те — у вас будут все фотографии мира, и вы будете богатейший регион. И все те говорят: "Мы не должны восстанавливать немецкое прошлое" — это совершенно малообразованные кретины. Знаете такое итальянское слово uno cretino? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история. Все те, кто говорят: "Так не надо делать! У нас тут Калининград, ко-ко-ко". Почему у вас Königsbacker называется пекарней? Почему весь народ называет ваш город Кёниг, а не Калик? Потому что кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать", — отметил Васильев. По его мнению, Дом Советов в старом или новом виде не помешает замку, и оба здания "прекрасно уживутся на одной территории".

https://klops.ru/opinion/2021-03-10/229571-istorik-mody-vasiliev-o-vosstanovlenii-nemetskogo-proshlogo-kaliningrada-protiv-vystupayut-nedocheloveki?from=lenta – цинк

Будет ли на этот абажур заведено уголовное дело за разжигание розни, экстремизм и оскорбление по национальному признаку? Конечно же нет.

Федеральные каналы вполне отлично справляются в распространением подобной русофобии, легко избегая ответственность за предоставляния площадок для подобных высеров. Роскомнадзор в подобных случаях как правило прикидывается ветошью.

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