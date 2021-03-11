На Канарах нашли «убежище сбежавшего Гитлера» – The Sun

11.03.2021, 20:13, Разное

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Вокруг виллы Casa Winter на Канарских островах ходит немало историй о том, что когда-то тут была расположена секретная клиника, где нацисты, включая Адольфа Гитлера, делали себе пластическую операцию лица в конце Второй мировой войны, чтобы потом сбежать в Южную Америку, пишет The Sun.

Вилла находится на вулканической скале на изрезанной южной оконечности Фуэртевентуры. Ее также могли использовать для координации атак подводных лодок на союзные корабли в Атлантическому океане. Некоторые говорят, что башня Casa Winter служила визуальной опорой для захода немецких военных самолетов на близлежащий аэродром.

Согласно легенде, высокопоставленные лица нацистской Германии, такие как Мартин Борман, Йозеф Менгеле и даже сам Гитлер, были участниками секретной операции на изолированной вилле после “инсценировки” своей смерти.

После этого, по слухам, их перевезли в Южную Америку, тем самым позволив уклониться от наказания за военные преступления. Опираясь на рассекреченные документы, удалось выяснить, что Гитлер планировал построить новый Рейх в Южной Америке после поражения во Второй мировой. И Casa Winter считалась ключом для воплощения этого плана.

Один из местных жителей Педро Фумеро заметил, что внутри убежища есть облицованная белой плиткой комната, которую могли использовать для пластической хирургии. Он добавил, что на соседнем пляже имеется взлетно-посадочная полоса. Также Фумеро высказал предположение, что в пещерах под зданием когда-то базировались немецкие подлодки — такое размещение позволяло им быть вне поля зрения разведывательных самолетов Королевских ВВС.

– В доме есть бункер, тюремные камеры, стол для вскрытия и печи в стиле крематория. Стены толстые и достаточно прочны, чтобы выдерживать удары, — поделился Фумеро.

Известно, что Casa Winter построил немецкий инженер Густав Винтер. Местным жителям запретили подбираться к вилле после того, как ее включили в “военную зону” после сделки между Гитлером и испанским диктатором генералом Франко.

– В каждой легенде есть доля правды. Винтер действительно связывался с Германом Герингом, который руководил министерством экономики, но он не был шпионом, он был инженером. Не секрет, что Гитлер, Геринг и Эрих Редер (главнокомандующий ВМС Германии) хотели создать базу в Атлантическом регионе, предпочтительно на Канарских островах, — подытожил Алекс Пер, изучавший на протяжении многих лет связанные с виллой слухи.