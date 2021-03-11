В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник с маркировкой ФСБ РФ

11.03.2021, 20:08, Новости дня

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В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник с маркировкой Федеральной службы безопасности РФ. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

“Зафиксировано очередное доказательство причастности РФ к вооруженному конфликту на Донбассе. Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военные обнаружили беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных силах Украины”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе осмотра беспилотника на поврежденной аккумуляторной батарее была обнаружена голографическая наклейка с надписью “ФСБ РФ 704”.

По предварительным данным, летательный аппарат изготовлен российским производителем ZALA AERO.

Изъятые доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 147, ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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