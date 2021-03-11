Организаторы “Евровидения” не допустили к конкурсу песню участников от Беларуси

11.03.2021, 20:08, Новости дня

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Песня группы Galasy ZMesta (“Галасы ЗМеста”) “Я научу тебя” в нынешнем виде не может быть допущена к участию в песенном конкурсе “Евровидение 2021”. Об этом заявил организатор конкурса Европейский вещательный союз 11 марта.

Союз заявил, что песня “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”, а ее допуск может подорвать репутацию “Евровидения”.

“Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в “Евровидении”, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам “Евровидения”. Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с конкурса в этом году”, – говорится в заявлении.

О том, что коллектив будет представлять страну на “Евровидении 2021”, 9 марта сообщил “Белтелерадиокомпания”. В тот же дегь на YouTube-канале Eurovision Song Contest состоялась презентации композиции “Я научу тебя”. Сейчас видео недоступно.

В песнях “Галасы ЗМеста” косвенно или прямо критикуют лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и других участников протестного движения в Беларуси.

В 2020 году победителями белорусского национального отбора стала группа Val, но в сентябре того же года их отстранили от конкурса.

В 2021 году “Евровидение” пройдет на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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