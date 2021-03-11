ГБР проводит расследование в отношении Медведчука и Козака – журналист Калныш

11.03.2021, 20:08, Новости дня

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Государственное бюро расследований ведет досудебное следствие в рамках уголовного производства в отношении народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, который опубликовал в Facebook журналист, телеведущий Валерий Калныш.

Согласно документу, уголовное производство было открыто 1 марта генеральным прокурором по факту совершения представителями страны-агрессора – Российской Федерации “при пособничестве М., К. и связанных с ними лиц” действий, предусмотренных ч. 1. ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора напомнили также, что имя подозреваемого в уголовном преступлении может быть разглашено только после вступления в силу обвинительного приговора суда.

“Господин Данилюк в разговоре со мной факт ответа и его содержания подтвердил”, – написал Калныш.

https://www.facebook.com/kalnysh/posts/4437852172898074

В комментариях к посту экс-генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “есть еще дело 2019 года”. В феврале 2019 Генпрокуратура открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме за призывы создать “автономный регион Донбасс”.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

За несколько дней до этого, 2 февраля, президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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