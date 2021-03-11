Стало известно о новых выплатах россиянам: кто получит деньги

11.03.2021, 20:06, Разное

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По мнению эксперта, в ближайшие месяцы власти страны объявят дополнительные меры поддержки некоторых групп населения. Калугин предположил, что выплаты получат бизнесмены, безработные граждане, а также семьи с детьми. Последним, вероятно, раздадут по десять тысяч рублей на каждого ребенка.

Аналитик не исключил, что финансовым источником может стать Фонд национального благосостояния. В разговоре с URA.ru Калугин отметил, что при наличии в фонде ликвидных денег в размере девяти триллионов рублей на поддержку россиян будет потрачено полтора триллиона рублей.

Ранее представители Счетной палаты сообщили, что Фонд национального благосостояния не будет пополняться в 2021 году. Как пояснили аудиторы, это связано с тем, что у организации были исчерпаны источники пополнения – дополнительные доходы от экспорта газа и нефти.

Экономист Константин Юрченко усомнился в том, что резервный фонд может серьезно пострадать. Специалист напомнил, что в прошлом году расходы организации были минимальными, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Более того, объем фонда даже вырос.

“Ничтожно мал шанс на то, что фонд как-то исчерпается”, – подчеркнул Юрченко.

Ранее “Дни.ру” рассказали о новых льготах российским пенсионерам. Подробности – в этом материале.