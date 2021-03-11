 

Китайские ученые создали магнитные «подушечки пальцев» для роботов

11.03.2021, 20:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Китая продемонстрировали образец магнитного устройства, которое может имитировать чувствительность пальцев людей. Специалисты смогли снабдить роботов точными тактильными сигналами.
Оснастить роботов осязанием было сложно, хотя это чувство помогает человеку ощутить форму, вес и текстуру предметов. Такие данные помогают манипулировать объектами точно и аккуратно. Также есть возможность быстрой адаптации к ситуациям с огромной скоростью, которая недоступна даже самым новейшим роботам.

Благодаря идее изготовить роботов проворными, исследователи каждый раз хотят воспроизводить чувствительность пальцев человека у роботов. Образец устройства смогли предоставить эксперты из Китая и США под руководством Цзя Панем из Гонконгского университета. Их статью опубликовали в издании Science Robotics.

Функцию «подушечек» с папиллярными линиями выступает тонкая магнитная пленка. Давление и прикосновение приводили к ее деформации, а датчики, которые расположили глубже, регистрировали слабые преобразования магнитного поля. Движения «пальца» по неровностях приводят к вибрированию магнитной пленки, провоцируя колебания магнитного поля. Чтобы проанализировать сигналы с датчика специалисты используют нейросеть, которая определяет место, силу соприкосновения, ощущение текстуры поверхности, где совершаются движения, с высоким разрешением.

Источник: naked-science.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Саша Плющенко впервые показал поклонникам поперечный шпагат

12.12 / Медики назвали вред ежедневного употребления свеклы

07.09 / Покинувший студию «Звезды сошлись» Рома Жуков обругал экс-супругу

11.01 / Скандалы: Новая нефть «Системы»

11.12 / Мнение: Трамп скрывает данные об отравлении Навального

30.11 / От блузы Gucci до куртки от Алексы Чанг: Кейт Миддлтон устроила “модный показ” в Instagram

15.11 / «Создавал лишние проблемы»

10.03 / Ольга Бузова заявила, что ее вдохновляют и мотивируют беременные женщины

15.12 / Погибли 11 человек: в Башкирии задержан глава сгоревшего дома престарелых

10.09 / Мнение: Запрет аптек без козырьков, посадка из-за отсутствия маски и спасение тяжёлых больных с ковидом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска