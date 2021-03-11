Китайские ученые создали магнитные «подушечки пальцев» для роботов

11.03.2021, 20:04, Разное

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Ученые из Китая продемонстрировали образец магнитного устройства, которое может имитировать чувствительность пальцев людей. Специалисты смогли снабдить роботов точными тактильными сигналами.

Оснастить роботов осязанием было сложно, хотя это чувство помогает человеку ощутить форму, вес и текстуру предметов. Такие данные помогают манипулировать объектами точно и аккуратно. Также есть возможность быстрой адаптации к ситуациям с огромной скоростью, которая недоступна даже самым новейшим роботам.

Благодаря идее изготовить роботов проворными, исследователи каждый раз хотят воспроизводить чувствительность пальцев человека у роботов. Образец устройства смогли предоставить эксперты из Китая и США под руководством Цзя Панем из Гонконгского университета. Их статью опубликовали в издании Science Robotics.

Функцию «подушечек» с папиллярными линиями выступает тонкая магнитная пленка. Давление и прикосновение приводили к ее деформации, а датчики, которые расположили глубже, регистрировали слабые преобразования магнитного поля. Движения «пальца» по неровностях приводят к вибрированию магнитной пленки, провоцируя колебания магнитного поля. Чтобы проанализировать сигналы с датчика специалисты используют нейросеть, которая определяет место, силу соприкосновения, ощущение текстуры поверхности, где совершаются движения, с высоким разрешением.

Источник: naked-science.ru