Медики назвали снижающий риск развития рака продукт

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11.03.2021, 20:04, Разное
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Медики назвали продукт, постоянное употребление которого защитит от развития рака. Речь идет о льняном масле, предотвращающем, в том числе, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
В льняном масле содержится множество полезных веществ: омега-3 жирные кислоты необходимы для того, чтобы правильно функционировали клеточные мембраны. Они повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск сахарного диабета.

Льняное масло способствует сжиганию жира, поскольку из организма выводятся лишние токсины. Клетчатка нормализует работу ЖКТ, избавляет от запоров, а полезные белки препятствуют развитию сердечных патологий.

В продукте содержатся линоорбитиды – соединения, известные антиоксидантными и противораковым свойствами. Масло имеет в составе диетические лигнаны, снижающие риск рака груди.

Употреблять продукт можно далеко не всем, например, его лучше не есть беременным женщинам и тем, кто кормит детей грудью. К тому же от льняного масла нужно отказаться тем, кто имеет проблемы со свертываемостью крови и пациентам, которым предстоит операция.

Источник: www.verywellhealth.com



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