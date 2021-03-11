Ученые рассказали, что людей с афантазией сложно напугать страшными историями

11.03.2021, 20:04, Разное

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Ученые приняли решение исследовать реакции людей с афантазией на чтение страшных историй. Итоги работы опубликовали в издании Proceedings of the Royal Society.

Афантазия – психофизическое состояние, при котором люди перед «мысленным взором» не могут создавать образы. Специалисты проводили опыты по изучению реакции людей с афантазией и выяснили, что их невозможно напугать. Ученые нашли 46 добровольцев из которых 22 человека имели афантазию, а 24 – жили без нее. К коже участников специалисты крепили электроды, так как этот метод часто используют в психологических исследованиях для получения информации об эмоциональном состоянии. Кожа человека считается хорошим проводником электричества, когда люди напуганы или находятся в стрессовой ситуации. Далее эксперты приглушали свет и выходили из комнаты, пока участники читали разные страшные истории. Травматические сценарии включали в себя преследование акулами, падения с высоты, полет в самолете, который терпит крушение.

Как оказалось, проводимость кожи начала возрастать у людей со способностью к визуализации истории. Чем больше читали участники, тем сильнее была реакция кожи, но у участников с афантазией уровни проводимость кожи практически не изменялась. Чтобы разобраться, что такая разница вызывается не личным порогом страха каждого человека, исследователи опыт повторили, использовав серию пугающих картинок. На изображениях были трупы или змеи, которые хотят атаковать. В этот раз реакция всех добровольцев была одинаковой.

Исследователи сообщили, что при таких наборах результатов видно, что афантазия не взаимосвязана с понижением эмоций в целом, а свойственна для участников, которые читали страшные истории. Реакция эмоционального страха есть, когда участник видел по-настоящему, как перед ним разыгрывается страшный сценарий, а образ может усиливать эмоциональную мысль. Человек может думать о разном, но если не будет образов мысли, то не получится и испытать эмоциональный «бум».

Источник: www.popmech.ru