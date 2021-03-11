Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V»

11.03.2021, 19:42, Новости дня

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Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется до 20 мая текущего года, сообщил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

«Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», – цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС.

Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из РФ и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.