Мнение: Следующая серия

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11.03.2021, 19:30, Разное
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После Твиттера Роскомнадзор может попытаться "замедлить" Фейсбук, а затем репрессии вполне могут перекочевать и на ресурс ЮТуба. Во всяком случае, об этом сообщили в российской Думе.

В случае атаки Фейсбука, который распространяется по более сложным инфраструктурным решениям, обвал может ожидать значительную часть Рунета, включая и телевидение. Удар по ЮТубу может привести к ответным действиями корпорации Гугл, которая вполне способна закрыть Россию от всех сервисов операционной системы Андроид. А это станет гвоздем в крышку гроба и хаотизирует уже не просто информационное пространство России, но вообще само понятие нормальной жизни. Перестанут работать банки, прекратится устойчивая работа эквайринговых и платежных систем, рухнет связь, нарушится логистика, транспорт. В первые дни это коснется мегаполисов, а затем быстро распространится по стране.

Парадокс в том, что российская власть поражена симптомом Даннинга-Крюгера, то есть, просто не способна понять пределы своей некомпетентности по причине своей некомпетентности. Идиот не понимает, что он идиот потому, что он идиот. А стоящий во главе страны (точнее, сидящий в подвале уже год) президент вообще не имеет понятия ни об интернете, ни о рисках, связанных со своими кретинскими решениями.

Так что вероятность того, что власть будет действовать по самому невменяемому сценарию, умноженному на непрофессионализм на всех уровнях, достаточно высока.

Источник: Эль Мюрид



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