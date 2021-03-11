 

В Кузбассе суд обязал 38 коммунистов перейти в «Единую Россию»

11.03.2021, 19:31, Разное
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Кемеровский областной суд вынес решение, обязывающее 38 членов КПРФ в течение месяца поменять свою партийную принадлежность и стать единороссами.

Местные политики, которые должны перейти в «Единую Россию», разбросаны поодиночке по всем 33 районам и муниципальным округам Кузбасса. Только в городах Кемерово и Новокузнецк их больше – три и два соответственно. Все они пользуются определённым авторитетом в своих округах и «Единая Россия» полагает, что это даёт КПРФ необоснованные преимущества на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Поэтому в «Единой России» решили в судебном порядке восстановить порядок.

– Мы понимаем, что трудными для страны временами могут воспользоваться деструктивные силы, чтобы захватить власть путём участия в выборах. Конкуренция должна быть честной, а результаты выборов должны соответствовать нашим ожиданиям, я рад, что суд оказался на нашей стороне, – заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Региональное руководство КПРФ и сами принудительно переведённые коммунисты решением суда недовольны и готовят жалобу в Верховный суд. Однако после решения областного суда решение вступает в законную силу и его необходимо выполнить. В течение месяца коммунисты обязаны подать заявления о выходе из КПРФ и подать заявления о вступлении в «Единую Россию». Если они этого не сделают, судебные приставы подадут заявления вместо них.

Сегодняшним решением суда подготовка к выборам не заканчивается. Завтра единороссы подадут в суд иск о принудительном переводе в «Единую Россию» 42 членов ЛДПР и «Справедливой России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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