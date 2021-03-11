Отбирали ли паспорт у Меган Маркл: в сети подсчитали число ее путешествий во время жизни во дворце

11.03.2021, 19:30, Разное

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Кажется, шлейф от громкого двухчасового интервью Меган Маркл и принца Гарри будет тянуться еще очень долго. Причем новые реакции от общества и британской королевской семьи приходят на самые разные реплики герцогов Сассекских. Поздним вечером вторника пресс-служба Букингемского дворца опубликовала официальное заявление королевы относительно обвинений в расизме, а сегодня во время первого за последний год выхода в свет эту фразу Меган прокомментировал лично принц Уильям — он заявил, что их семья “абсолютно не расисты”. Теперь дошла очередь и до другой громкой фразы беременной жены принца Гарри.

Напомним, в беседе с Опрой Уинфри она заявила, что, войдя во дворец, она больше не видела свой паспорт, а также водительские права и ключи:

С момента, как я стала частью их семьи, я не видела своего паспорта, водительских прав и ключей от машины. И была очень рада держать их в руках, когда мы стали жить самостоятельно.

Меган Маркл, принц Гарри и Опра Уинфри

Но, по информации Daily Mail, 39-летняя герцогиня сильно преувеличила. Журналисты подсчитали, что с 2016 года, когда Меган впервые познакомилась с семьей будущего супруга, она совершила не менее 13 зарубежных поездок. Вероятнее всего, паспорт просто находился на хранении в то время, когда Маркл находилась в Лондоне, но “отбирать” его у жены принца никто не собирался. В издании уточнили, что только королева обладает привилегией не брать с собой паспорт и не показывать его на паспортном контроле. Остальные же члены королевской семьи обязаны брать его, как обычные путешественники.

В числе самых известных перелетов Меган Маркл значатся их с Гарри первое совместное путешествие в 2016 году в Ботсвану, поездка на озеро Комо в Италии сразу после свадьбы, где они жили на вилле Джорджа и Амаль Клуни (кстати, после этого пара отправилась в Амстердам, Париж и Торонто). Еще, конечно, вечеринка baby-shower в Нью-Йорке в феврале 2019-го по случаю скорого рождения Арчи и еще одна экспресс-поездка в Нью-Йорк на финал чемпионата US Open. Также Меган Маркл совершала перелеты в Марокко, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию в рамках трех королевских туров. Ну и как без скандального перелета на частном джете, который в 2019 году взбудоражил всех британцев. Тогда Меган и Гарри вместе с Арчи улетели на Ибицу, где на вилле Vista Alegre отметили 38-летие герцогини.

Инфографика Daily Mail