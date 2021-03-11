Мнение: Гугл вводит подоходный налог на Ютуб-блогеров

11.03.2021, 19:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 24 июня Гугл начнет собирать налог в 24% с блогерской деятельности на Ютубе. Российские (и не только) граждане, зарабатывающие на Ютубе, будут обязаны отчитываться о своих доходах перед Google, чтобы снизить максимальную ставку, которая для России составит 24% налога с полученного дохода.

С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24 %. Если вы автор из США, возможно, вы уже указали требуемые данные. Однако рекомендуем вам убедиться в этом и проверить налоговую информацию в своем аккаунте AdSense.

https://support.google.com/youtube/answer/10390801?hl=ru – цинк

Google собралась удерживать налоги с доходов YouTube-блогеров от рекламы на американскую аудиторию. Российским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода

SHARES Американская Google запланировала с июня 2021 года удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, в том числе с россиян. Компания затребовала у блогеров информацию о доходах, если они не предоставят ее до конца мая, то размер налога на всю сумму доходов автоматически составит до 24%, пишет «Коммерсантъ».

Сообщение о том, что компания летом может начать взимать подоходный налог в пользу США с дохода YouTube-блогеров, проживающих в других странах, 10 марта было опубликовано на сайте Google. Уведомление об этом разослали и блогерам из России, которые зарабатывают на своих каналах с помощью рекламы. В сообщении Google указывается, что налогами будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США. Компания обосновала свои требования изменениями в американском налоговом законодательстве, которые обязывают удерживать налоги с доходов, полученных от зрителей из США.

До конца мая блогеры должны предоставить необходимую налоговую информацию (отчет от прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства) в компанию AdSense (отвечает в Google за продажи рекламы). Размер налоговой ставки может составит от 0% до 30%. В сообщении Google отмечается, что между Россией и США есть действующее соглашение об исключении двойного налогообложения, поэтому ставка может составить 0%. Но это не распространяется на случаи, когда блогер не предоставил затребованную информацию. В этом случае все доходы пользователя от YouTube, а не только полученные от американских зрителей, автоматически будут облагаться налогом по ставке до 24%.

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/423131-google-c-iyunya-mozhet-nachat-uderzhivat-nalogi-s-inostrannyh-blogerov-na – цинк

PS. И еще на тему свободы слова в сети. В Пакистане по решению суда в Пешаваре снова заблокировали ТикТок. Вот так просто и буднично.

Мотив блокировки "За распространение непристойного контента". Регулятор намерен добиваться удаления приложения из онлайн-магазинов работающих в пакистанском сегменте интернета.

—