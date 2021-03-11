 

На вакцинацию против коронавируса записалось уже 220 тыс. украинцев – Федоров

11.03.2021, 19:18, Новости дня
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На вакцинацию против коронавируса в Украине через приложение “Дія” записалось 220 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала “Дом” 11 марта.

“Одна из последних услуг, которая наиболее популярна – это запись на вакцинацию. Можно в несколько кликов через портал или приложение”, – сказал он.

Федоров добавил, что если нет интернета, записаться можно также через контакт-центр.

“Уже записалось – последняя цифра – 220 тыс. украинцев. В несколько кликов, удобно и быстро”, – заявил министр.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 11 марта в Украине вакцинировали почти 29,4 тыс. человек. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. 

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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