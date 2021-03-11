Песков рассказал, планируется ли двусторонняя встреча Путина с Зеленским

11.03.2021, 19:14, Разное

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В своем последнем заявлении пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что в ближайшее время контакты между Москвой и Киевом не запланированы. Напомним, что в своей недавней речи президент Украины Владимир Зеленский объявлял о необходимости обязательной встречи с российским коллегой в течение года.

Причем, речь идёт о личной встрече, если заседание «нормандской четверки» так и не пройдет. «Сейчас встреча не планируется, но все детали могут быть согласованы очень быстро», – уточнил пресс-секретарь Путина. Российская Федерация пока не получила предложений и по какому-либо дипломатическому каналу насчет двусторонней встречи.

«Зеленский несколько раз говорил о намерениях сбора «нормандской четверки», министры всегда обсуждают эту возможность, однако о конкретных визитах и двусторонних встречах речи пока не идёт», – подытожил Песков.

Источник: www.mk.ru