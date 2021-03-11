 

Политолог Каватао считает необходимым блокировать проливы между Россией и Курилами

11.03.2021, 19:14, Разное
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Политолог и бывший дипломат Японии Акио Каватао считает необходимым блокировать проливы между материковой частью РФ и Южными Курилами. Подобные действия, при необходимости, помогут в решении территориальных вопросов.
Эксперт объясняет, что сейчас Япония не должна вести никакой активной деятельности против РФ и стараться избегать любого ажиотажа. Несмотря на это, стране требуется внимательно контролировать проливы Соя и Цугару и, в случае необходимости, заблокировать их. Именно они являются главными маршрутами снабжения между Россией и островами.

В завершении господин Каватао объяснил, что выстраивать отношения с Россией нужно комплексно и хладнокровно. Требуется создать правильное настроение в политической сфере и плавно перейти к решению территориального вопроса. Причём сделать это нужно только в максимально выгодный для самой Японии момент, пишет интернет-издание NationNews.



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